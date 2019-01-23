banner1002
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Gözaltına alınan ünlü sanatçı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan ünlü sanatçı hakkında karar verildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar

Dursun Çiçek'ten 1 Mart tezkeresi çıkışı

"1 Mart tezkeresi geçseydi çuval olayı, kumpas davalar ve 15 Temmuz yaşanmazdı." Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, 1 Mart 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin reddettiği Irak tezkeresini bu sözlerle savundu. İşte, Çiçek'in Ulusal Kanal yayınındaki o açıklamaları

1 Mart tezkeresinin meclisten geçmesi gerektiğini savundu ve ekledi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Ulusal Kanal'da Fikir Meydanı programında Oğuz Polatbilek'in konuğuydu. Çiçek, Suriye'de oluşturulmak istenen güvenli bölge konusuna Irak örneğini verdi.

Çiçek, tezkere geçmediği için Türkiye'nin kumpas davalar, çuval olayı ve 15 Temmuz sürecini yaşadığını söyledi.

Programın diğer konukları Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Zeynep Küçük ve Avukat Yazar Onur Sinan Güzaltan, CHP'li Çiçek'in söylemlerini eleştirdi.

Çiçek'in Ulusal Kanal yayınındaki açıklamaları hafızalara kazındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #1 mart tezkeresi #dursun çiçek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.