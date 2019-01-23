"1 Mart tezkeresi geçseydi çuval olayı, kumpas davalar ve 15 Temmuz yaşanmazdı." Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, 1 Mart 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin reddettiği Irak tezkeresini bu sözlerle savundu. İşte, Çiçek'in Ulusal Kanal yayınındaki o açıklamaları

1 Mart tezkeresinin meclisten geçmesi gerektiğini savundu ve ekledi.



Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Ulusal Kanal'da Fikir Meydanı programında Oğuz Polatbilek'in konuğuydu. Çiçek, Suriye'de oluşturulmak istenen güvenli bölge konusuna Irak örneğini verdi.



Çiçek, tezkere geçmediği için Türkiye'nin kumpas davalar, çuval olayı ve 15 Temmuz sürecini yaşadığını söyledi.



Programın diğer konukları Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Zeynep Küçük ve Avukat Yazar Onur Sinan Güzaltan, CHP'li Çiçek'in söylemlerini eleştirdi.



Çiçek'in Ulusal Kanal yayınındaki açıklamaları hafızalara kazındı.



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