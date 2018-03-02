CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği açıklaması sonrası Dursun Çiçek'in kızı avukat İrem Çiçek, "Abdullah Gül’ü siyasette görmek istemeyen bir ben miyim?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz" demişti.



Çiçek şunları söylemişti:



"Özellikle Saadet Partisi, İYİ Parti'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz ama 100 bin imza toplamalarında bir sıkıntı olursa bir grup 20 milletvekilinin imzası bunun için de yeterli. İhtiyaç olduğunda biz de kurumsal olarak imza verebiliriz. Meclis'te imza verip 100 bin imza yerine 20 imza ile bu adaylaşmayı kolaylaştırabiliriz. Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz. Tabii bu konuda da Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz. Tabii biz ikinci tura kalacağını beklemiyoruz ama en azından iktidar partisi seçmenlerinden de destek alacağını düşündüğümüz için ikinci tur daha garanti olacaktır diye düşünüyoruz. Saadet Partisi'nin ikna etmesi lazım. İhtimal vermiyorum ama Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım. Aday göstersin diyoruz. Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz tabii. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz."



DURSUN ÇİÇEK'İN KIZINDAN ABDULLAH GÜL PAYLAŞIMI



CHP'li vekil Dursun Çiçek'in kızı avukat İrem Çiçek, bu açıklamaların ardından bir paylaşım yaptı.



İrem Çiçek'in paylaşımında "Abdullah Gül’ü siyasette görmek istemeyen bir ben miyim?" ifadeleri yer aldı.



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