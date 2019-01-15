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Dursun Karadağ hayatını kaybetti

Vatan Partisi Ankara Eski İl Başkanı, MKK ve Örgütlenme Bürosu üyesi Dursun Karadağ hayatını kaybetti.

Dursun Karadağ hayatını kaybetti

Karadağ'ın ölümü Vatan Partisi twitter hesabından duyuruldu.

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada

"Vatan Partisi'nin emsalsiz fedaisi, Ankara Eski İl Başkanı, Merkez Karar Kurulu ve Örgütlenme Bürosu üyesi Dursun Karadağ'ı kaybettik. Partimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Dursun Ağabeyimizin miras bıraktığı fedailiği mücadelemizde yaşatacağız." denildi.

Merkez Disiplin Kurulu üyeliği de yapan Karadağ, Vatan Partisi İl Başkanı olarak görev yapıyordu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #dursun karadağ
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