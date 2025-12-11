Durumu kritik: Yoğun bakımdaki Gülşah Durbay’ın sağlık durumu için hastaneden açıklama
Manisa Şehir Hastanesinde kanser tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği gelişen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama yapıldı. Başkan Durbay’ın yoğun bakımdaki tedavisinin kritik seyri sürdüğü belirtildi.
Yayınlanma:
Manisa Şehir Hastanesinde kanser tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği tanısı konulan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. 11 gündür yoğun bakımda tedavi gören Başkan Durbay’ın durumu hakkında Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka bilgilendirmede bulundu.
Başhekim Saka, “Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Saka açıklamasında ayrıca, “Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir” dedi.
Başkan Durbay’ın yoğun bakım tedavisinin devam ettiği belirtildi.