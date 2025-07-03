Düşen jetin enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden kalkış yapan sivil jet, Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yapmak üzere havalanmıştı. Ekonomim'e göre, M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum-Bayburt-Rize sınırında Kaçkar Dağları bölgesinde düştü. Uçağın radardan kaybolmasının ardından harekete geçen ekipler, yoğun sis, yağmur ve zirvede görülen kar yağışı nedeniyle oldukça zorlu şartlarda arama-kurtarma faaliyeti yürüttü.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın açıklamasına göre, uçağın enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı. Baydaş, “Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar” ifadelerini kullandı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ, YOLCU SAĞ KURTULDU

Kazada pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği, uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya’nın ise yaralı olarak kurtulduğu bildirildi. Rize Valisi Baydaş, olay anına dair şu bilgileri paylaştı:

“Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde.”

Açıklamada ayrıca, ekiplerin gece saat 00.00 sularında yola çıktığı, 03.00 itibarıyla arazide oldukları ve yoğun yağış nedeniyle zaman zaman iletişimin kesildiği belirtildi.

HİCRAN KAYA ASKERİ HELİKOPTERLE ERZURUM’A SEVK EDİLDİ

Kazadan yaralı kurtulan yolcu Hicran Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi’ne taşındı. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından helikopterden alınarak ambulansa nakledilen Kaya, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının hastaneye naklini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı da bizzat takip etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ilişkin görüntü paylaştı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya'ya acil şifalar diliyorum. Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş olmak üzere Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Elldivan'a, kaza yerini bulan JAK ekiplerimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, Jandarma, UMKE, 112 personelimize, AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, uçağın düştüğü yere ve uçağa ilişkin görüntüler de yer aldı.