Düştüğünü gizleyip eve gönderdiler: Otizmli genç kalçası kırık halde 4 gün bekletildi

Antalya’da gittiği özel eğitim merkezinde fenalaştığı söylenerek eve gönderilen otizmli Mehmet Ay’ın kalçasındaki kırığın 4 gün sonra fark edildiği ortaya çıktı. Ailenin iddiasına göre Mehmet Ay’ın düştüğü ilk gün kendilerine bu bilgi verilmedi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise aylar sonra dosyaya girdi.

Kepez ilçesinde yaşayan Fatma Ay ve Uğur Ay çiftinin 3 çocuğundan Mehmet Ay’a, 6 aylıkken otizm teşhisi konuldu. Aile, çocuklarını küçük yaştan itibaren aynı ilçedeki bir özel eğitim merkezine göndermeye başladı. Yıllardır burada eğitim alan Mehmet Ay, geçen yıl 25 Temmuz’da eğitim merkezine gitmek için servise bindi.

KALÇASINDA KIRIK ÇIKTI

Aileye yaklaşık 2 saat sonra çocuklarının rahatsızlandığı bilgisi verildi. Merkez yetkilileri, Mehmet’i servisle eve gönderdiklerini, yürüyemeyecek durumda olduğu için aşağıda karşılamaları gerektiğini söyledi. Baba Uğur Ay, oğlunu servisten indirip kendi aracıyla hastaneye götürdü. Doktorların çocuğun durumunu sorması üzerine merkez yetkililerini yeniden arayan Ay, “Düşmedi” yanıtını aldığını anlattı.

Hastaneden taburcu edilen Mehmet Ay’ın ağrıları dinmeyince aile 4 gün sonra yeniden doktora başvurdu. Burada çekilen röntgen sonucunda gencin kalçasında kırık olduğu belirlendi. Mehmet Ay ameliyata alındı ve kalçasına 4 platin takıldı. Aile, çocuklarının düştüğünü saklayıp tedavinin gecikmesine neden olduklarını öne sürdükleri merkez yetkililerinden şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Olaydan 7 ay sonra Mehmet Ay’ın merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntülerde, öğretmeniyle birlikte merdivenden çıkan Mehmet Ay’ın bir süre sonra zemine düştüğü, ardından herhangi bir sağlık kontrolü yapılmadan merdivenlerden çıkarıldığı görüldü.

Baba Uğur Ay, oğlunun düştüğünün kendilerine söylenmemesi nedeniyle tedavide geç kalındığını belirterek şunları söyledi:

"Olay ilk olduğu gün bize çocuğumuzun düştüğü söylenmedi. Kamera görüntüleri elimize ulaştığında çocuğumuzun düştüğünü gördük. Düştüğü gizlendiğinden tedavimiz aksadı. Düşme neticesiyle kalçasında kırık oluşan bir kişiye yapılması, uygulanması gerekenler uygulanmadı. Özel eğitim okulunda olmasına rağmen, çalışanların ilk yardım konusunda ne derece yetersiz oldukları ortaya çıktı. Düşen, kalçası kırılan bir kişi için düştüğü yerde bırak, sağlıkçı çağır en azından."

“KIRIK BACAĞIYLA YÜRÜTÜLMÜŞ”

Kuruma dava açtıklarını belirten Uğur Ay, ihmaller zincirine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kaldırdıktan sonra çocuğumu kucaklayıp bir yere taşımaları gerekirken, 1 metre yanında tekerlekli sandalye olmasına rağmen çocuğum buraya oturtulmamış, kırık bacağıyla yürütülmüş. Bundan dolayı belki o kırık daha da ileri bir safhaya geldi. Kurum, engelli rampası olduğunu belirtmiş, faturasını da dosyaya ibraz etmiş ama görüntülerde herhangi bir engelli rampası gözükmüyor. Davamızı açtık. Dosya hakim beyin önünde"

“ÇOCUK KORKULARINI ATLATAMADI”

Uğur Ay, oğlunun yaşadığı fiziksel ve psikolojik travma nedeniyle yeni bir okula gitmek istemediğini de söyledi. Baba Ay, Mehmet’in uzun süre hastanede ve evde yatmak zorunda kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Mehmet bir aydan fazla hastanede, bir aydan uzun süre de evde yatakta yattı. Sonrasında toparlandı ama şu an eskisine göre çok kötü. Aksayarak yürüyor, uzun süre yürüyemiyor, hemen yoruluyor. Yaşamını ömür boyu etkileyecek kalıcı iz bıraktı diyebiliriz. Başka bir okula kayıt yaptırdık ama gitmek istemedi, korktu. Çocuk korkularını atlatamadı. Halen okuldan, öğretmenlerden korkusu var. Kalıcı bir iz bıraktı çocukta."