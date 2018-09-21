Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

Ekonomik kriz yokmuş. Lakin ben ve benim gibiler manipülasyon yapıp var diyormuş!

Tayyip Erdoğan hazretleri öyle dediler.

Peki ama kriz yok ise kredi faizleri niçin yüzde 40’ın üstünde?

625 baz puanlık faiz artışı, üstelik bir seferde, neden?

Kriz yok ise Almanya’nın 10,Yunanistan’ın 215 olan Türkiye’nin CDS(Risk sigorta primi) neden 534 oldu.

Kambiyo rejimine sınırlar niçin getirildi?

Yarım asırlık şirketler neden batıyor?

Bir yılda yüzde 80’lik devalüasyonun anlamı yok mu?

Kriz yok ise,”Türkiye’ye ekonomik savaş ilan ettiler” sloganları niçin atıldı?

İhalesi yapılıp, başlanmayan işlerin yapımı bile neden iptal edildi?

Kriz, Saray’da yaşayanlar için şahsen olmayabilir, ancak bütün veriler krizin ötesinde buhrana ve çöküşe işaret ediyor!



İNGİLİZCE BİLMEYEN HARİCİYECİLER

Malum İngilizce uluslararası ya da diploması lisanıdır.

Öyle iken son dönem atanan bazı diplomat ve konsoloslar konuşacak kadar bile İngilizce bilmiyor.

Dışişleri Bakanlığından görevli bir bürokattan aldığım bilgiye göre büyük bir ülkedeki büyükelçimiz görüşmelerinde İngilizce bilen tercüman kullanıyormuş.

Aynı şekilde yine önemli merkezlerde görev yapan iki başkonsolosumuz yine İngilizce bilmiyormuş.

Nereden nereye derken yoksa bu gibi şeyler mi kastediliyor?



BAHÇELİ’DEN NE FARKIN VAR KILAÇDAROĞLU?

Dinle Kemal Bey!

Bahçeli aleni, sen ise adeta gizli Tayyipçisin!

Zira varlığınla Tayyip Erdoğan’ı makamında muhafaza ediyorsun!

9 kere gördük ve yaşadık, sen olursan Tayyip gitmiyor.

Öyle iken onuncusunu denemek, söyle Tayyib’e bir kere daha arka çıkmak değil mi?

Türkiye yanarken anamuhalefetin yükselememesi senin yüzünden.

İyi insan olabilirsin lakin imajın ortada bu halk seni tutmadı.

Ne olur çekil ve ülkenin önünü aç!



BİRASI TÜRKİYE İHALELER DOLARLA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar ile kiraya karşı çıktı.

-”Burası ABD değil,ne demek dolar kirası” dedi?

Vallahi doğru söylüyor...Ancak!

Dolar ile kiraya feveran eden devlet başkanımız, dolarla yapılan devlet ihalelerine neden kayıtsız?

Cevap arıyorum dolar ile yapılan ihalelerde kur neden dondurulmuyor.

Sayın Erdoğan; tutarlı olun ve kira misali dolar ile yapılan ihaleleri TL’ye çevirin!



OKLUK KOYU SARAY İNŞATINI HEMEN SATIN!

Marmaris’in Okluk Koyu’nda 300 odalı Sarayın inşaatı sürüyor.

Hiçbir zaman anlayamadığım şey şudur:

Tayyip Erdoğan’ın denizi sevdiğine dair tek bir rivayet yok.

Mayolu, pardon, uzun şortlu bir fotoğrafı da yok.

Öyle iken deniz kıyısında böyle bir Saray Neden?

Henüz inşaatın başındayken bu Saray ihale ile satılmalı ve otele dönüştürülmeli zira bulunduğumuz ekonomik çöküş tablosu bunu emrediyor.



Aydınlık