Duyurular peş peşe geldi: Kar tatili haberleri... Hangi illerde yarın okullar tatil?

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

ERZURUM

Erzurum’da kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.”

Ayrıca İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu ilçelerinde de eğitime ara verildi. Bu ilçelerde görev yapan engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

KAHRAMANMARAŞ

Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de idari izinli olacak.

ARDAHAN

Ardahan genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitime ara verildi.

Hamile, engelli kamu personeli ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

SİVAS

Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde tüm kademelerde eğitime ara verildi.

Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim yapılmayacak.

ŞIRNAK

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokul, ortaokul, liseler, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri kursları, özel öğretim kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

Malul ve engelli kamu çalışanları ile ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel idari izinli sayılacak.

AĞRI

Ağrı genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler izinli olacak.

BİTLİS

Bitlis genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi.

0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

BİNGÖL

Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime ara verildi.

İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında taşımalı eğitim yapılmayacak.

MALATYA

Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

VAN

Van genelinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.

BAYBURT

Bayburt genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitime ara verildi.

Ayrıca motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklandı.

KARS

Kars genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitime ara verildi.

Engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel idari izinli olacak.

GİRESUN

Dereli ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi.

Merkez ile Bulancak, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki bazı köy okulları ile bu ilçelere bağlı beldelerdeki tüm okullarda, Espiye, Doğankent, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında eğitim yapılmayacak.

Güce ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik ve kaymakamlıklar, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.