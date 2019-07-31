Düzce'de sel mağdurlarına destek

7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca evin zarar gördüğü Düzce, yaralarını sarmaya çalışıyor.
Yaklaşık 2 haftadır bölgede hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bölgeye gitti.
Felaketin mağdurlarına destek sağlanacak. Bu kapsamda zarar gören vatandaşların 18 Temmuz öncesine ait borçları ertelenecek.
Erteleme bölgedeki çalışmalar tamamlandıktan sonra hayata geçecek.
ulusal.com.tr
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