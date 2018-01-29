Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ataoğlu: "Tabipler Birliği'nin görevi, hekimlerin sosyal haklarını savunmak ve bu hakları daha iyi yerlere götürmek için çalışma yapmaktır"

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin, "Zeytin Dalı Harekatı" konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Tabipler Birliği'nin görevi, hekimlerin sosyal haklarını savunmak ve bu hakları daha iyi yerlere götürmek için çalışma yapmaktır." dedi.



Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTB'nin tabipler adına yaptığı sözde açıklamayı kabul etmediğini söyledi.



Tabipler Birliği'nin görevinin, siyasi bir konuda yorum yapmak olmadığını vurgulayan Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Birliğin görevi, herhangi bir siyasi konuda, partilerin ya da yönetim, hükümetlerin aldığı kararı eleştirmek değildir. Tabipler Birliği'nin görevi, hekimlerin sosyal haklarını savunmak ve bu hakları daha iyi yerlere götürmek için çalışma yapmaktır. Ama maalesef, bir örgüt, bir çete gibi çalışarak hekimlerin haklarından daha çok, ideolojik ve siyasi yönden çalışma faaliyetleri yönetmektedir. Bunu şiddetle kınıyorum ve düşüncelerine katılmıyorum."



Ataoğlu, birçok hekimin de kendisi gibi TTB'nin açıklamasına katılmadığını da sözlerine ekledi.