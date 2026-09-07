Düzce’de feci kaza! Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolunda bir tır, tarım aracı denilen "patpat" ile çarpışarak yoldan çıktı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Düzce’de feci kaza! Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi.

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Düzce’de feci kaza! Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Alaplı kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Düzce’de feci kaza! Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Düzce’de feci kaza! Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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