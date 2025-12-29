Düzce’ye şehit ateşi düştü: Yalova'da şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber ulaştı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hücre evi baskınında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün acı haberi memleketine ulaştı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan sıcak çatışmada 50 yaşındaki polis memuru Turgut Külünk şehit oldu.

Şehidin şehadet haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk'e verildi.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Acı haberin aileye iletilmesinin ardından şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Turgut Külünk'ün cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.

