Düzensiz göçmen operasyonu: 16 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 16 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Düzensiz göçmen operasyonu: 16 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik ekiplerinin Burhaniye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, Avrupa'ya geçmek için kıyı şeridini kullanmaya çalışan 16 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, operasyon sırasında 2 aracın sicil kaydına şerh konarak, araçlar yediemin otoparkına çekildi. Yapılan aramalarda, toplamda 51 bin 190 TL ve 100 dolar, bir şamyel, çocuklar için 7 simit, bir el pompası ve bir ayak pompası ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak organizatör olarak tespit edilen G. Ş. (36) ve F. G. (22) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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