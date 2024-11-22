Düzensiz göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 21 kaçak göçmen yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Düzensiz göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenleri tespit etti. Aynı operasyonda insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarının aralıksız süreceği belirtildi.

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