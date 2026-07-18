E. ABD İstihbarat Subayı Scott Ritter'dan kritik NATO uyarısı: "Hedef Türkiye'yi Ukrayna macerasına çekmek"

Eski ABD İstihbarat Subayı Scott Ritter, Ankara'da DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” Konferansında Amerika'nın Türkiye üzerindeki stratejik planlarını değerlendirdi.

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Geçtiğimiz dönemde Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesini "Türkiye'nin egemenliğine yönelik bir hareket" olarak niteleyen eski ABD İstihbarat Subayı Scott Ritter, Batı'nın asıl niyetini gözler önüne serdi. Zirveyi büyük bir siyasi gösteri olarak tanımlayan Ritter, masadaki ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelerin hiçbirinin Türkiye'nin dostu olmadığının altını çizdi. Uzman isme göre bu siyasi tiyatronun asıl amacı; Türkiye'yi Ukrayna'daki NATO macerasına çekmek ve Türkiye'nin yıllar içinde inşa ettiği stratejik konumunu kendi aleyhine, Avrupa'nın ise lehine kullanmaktı.

''NATO VE ABD İÇİN TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN ÖNCELİK OLMADI''

Türkiye'nin NATO ittifakına katıldığı ilk günden beri yalnızca ABD ve Batı'nın çıkarları doğrultusunda kullanıldığını belirten Ritter, ABD'nin attığı her adımın Türkiye'nin aleyhine olduğunu kaydetti. Türkiye'nin başlarda Sovyetler Birliği'ne karşı güney kanadını korumak için, yakın geçmişte ise Afganistan'da taşeron olarak kullanıldığını hatırlatan Ritter, Türkiye'nin bir kez daha çok büyük bir başarısızlığın içine çekilmek istendiği uyarısında bulundu.

''EKONOMİK BEKLENTİLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATABİLİR''

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO ve Batı'ya yönelik son adımlarını Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza bağlayan eski istihbarat subayı, bu yaklaşımın risklerine değindi. Yüksek enflasyon ve dış borç yükü altındaki Türkiye'nin, Batılı liderleri ağırlayarak ekonomik bir "iyi niyet ortamı" umduğunu söyleyen Ritter, bu beklentinin nihayetinde hayal kırıklığı ile sonuçlanacağını öngörüyor.

''NATO'NUN GÜCÜ BİR ALDATMACADAN İBARET''

Ukrayna cephesinde NATO'nun hedeflediği şekilde bir Rus yenilgisinin mümkün olmadığını belirten Ritter, NATO'nun Ukrayna'daki varlığını bir "bilgi operasyonu ve psikolojik savaş" olarak niteledi. NATO'nun aslında var olmayan bir gücü varmış gibi göstermeye çalıştığını vurgulayan Ritter, Ankara'nın sürece gerçek veya sembolik katılımının bu illüzyonu gerçeğe dönüştürmeyeceğini ifade etti.

''TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AVRASYA'DA''

Avrupa Birliği kapısında yıllarca bekletilen ve Hristiyan-Müslüman ayrımcılığıyla dışlanan Türkiye'nin yönünü Doğu'ya çevirmesinin son derece haklı ve stratejik bir hamle olduğunu belirten Ritter, Türkiye'nin gerçek gücünün yüzünü Orta Asya'ya, Rusya ve Çin gibi ülkelere dönmesinde yattığını belirtti. Ritter stratejik analizini, Türkiye'nin ABD küresel hegemonyasına karşı çıkan İran, Rusya ve Çin ile ilişkilerini geliştirmesinin ulusal çıkarları için tek doğru tercih olduğu ve geleceğe bu rotada ilerleyeceği tespitiyle tamamladı.

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