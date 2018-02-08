Afrin şehitlerine veda
Afrin şehitlerine veda
Balyoz kumpasçılarına operasyon
Balyoz kumpasçılarına operasyon
365 oda ve borsadan Afrin operasyonuna destek
365 oda ve borsadan Afrin operasyonuna destek
Mutlu ve Çapkın için istenen ceza belli oldu
Mutlu ve Çapkın için istenen ceza belli oldu

e-Devlet Kapısı'na nasıl girilir? e-Devlet soy ağacı sorgulama

1800'lü yıllara kadar soy ağacının sorgulanabildiğine yönelik uygulama sonrası e-Devlet'e girişlerde sıkıntı yaşanıyor. Peki e-Devlet Kapısı'na nasıl girilir, e-Devlet'ten soy ağacı nasıl sorgulanır

e-Devlet Kapısı'na nasıl girilir? e-Devlet soy ağacı sorgulama

e-Devlet bugün soy ağacı sorgulama uygulamasını duyurdu.

Uygulamaya göre, vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar giden soy ağaçlarını görüntüleyebiliyor.

Bilginin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş mobil cihazlarından ve masaüstünden e-Devlet'e girmeye çalıştı.

Şifrelerini unutan ve şifresi olmayan çok sayıda vatandaş, şifre sıfırlama yöntemlerini araştırdı.

E-DEVLET'E NASIL GİRİLİR

e-Devlet'e girişte 5 yöntem bulunuyor. Bunlar, e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı.

ŞİFRENİZİ Mİ UNUTTUNUZ

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulama devreye sokuldu.

Bu kapsamda vatandaşlar e-devlet üzerinden soy ağacını sorgulayabiliyor.

E-DEVLET SOY AĞACI SORGULAMAYA SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı e-devletin yeni hizmeti hakkında paylaşımda bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #e-devlete nasıl girili #e devlet soy ağacı sorgulama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.