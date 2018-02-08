1800'lü yıllara kadar soy ağacının sorgulanabildiğine yönelik uygulama sonrası e-Devlet'e girişlerde sıkıntı yaşanıyor. Peki e-Devlet Kapısı'na nasıl girilir, e-Devlet'ten soy ağacı nasıl sorgulanır

e-Devlet bugün soy ağacı sorgulama uygulamasını duyurdu.



Uygulamaya göre, vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar giden soy ağaçlarını görüntüleyebiliyor.



Bilginin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş mobil cihazlarından ve masaüstünden e-Devlet'e girmeye çalıştı.



Şifrelerini unutan ve şifresi olmayan çok sayıda vatandaş, şifre sıfırlama yöntemlerini araştırdı.



E-DEVLET'E NASIL GİRİLİR



e-Devlet'e girişte 5 yöntem bulunuyor. Bunlar, e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı.



ŞİFRENİZİ Mİ UNUTTUNUZ



Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.



E-DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulama devreye sokuldu.



Bu kapsamda vatandaşlar e-devlet üzerinden soy ağacını sorgulayabiliyor.



E-DEVLET SOY AĞACI SORGULAMAYA SOSYAL MEDYADA TEPKİLER



Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı e-devletin yeni hizmeti hakkında paylaşımda bulundu.



ulusal.com.tr