Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, e-Devlet Kapısı'ndan 35 milyonun üzerinde kullanıcının yararlandığını belirterek, "18 Aralık'ta hizmette 10. yılını dolduracak olan e-Devlet Kapısı, yeni ara yüz tasarımıyla hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Aralık 2008'de 22 hizmetle açılan e-Devlet Kapısı'nın, bugün itibarıyla 35 milyonun üzerinde kullanıcıya 2 bin 400'ün üzerinde hizmet sunduğunu söyledi.



e-Devlet'in, vatandaşların ve şirketlerin internet üzerinden sunulan kamu hizmetlerine tek noktadan ve güvenle erişip faydalanabilmesi amacıyla kurulduğunu dile getiren Arslan, sisteme www.turkiye.gov.tr adresinden girilerek güvenle işlem yapıldığını belirtti. Arslan, şöyle devam etti:

"e-Devlet Kapısı'ndaki hizmet sayısı ve çeşitliliğinin artması, mevcut arayüzü, kullanım kolaylığı ve kullanıcının ihtiyacı karşılama noktasında yetersiz olma noktasına getirmiştir. Günümüz internet dünyasında en çok kullanılan portal ve web siteleri, içeriklerini sağlamış oldukları gelişmiş arama özelliğiyle sunmaktadırlar. Bu bakış açısıyla geliştirilen ve 18 Aralık'ta 10. yılını dolduracak olan e-Devlet Kapısı, yeni ara yüz tasarımında, arama işlevi ön plana çıkartılarak, ana sayfa üzerinden vatandaşların hizmetlere doğrudan, hızlı ve kolay şekilde erişmesi sağlandı. Arama işlevi hizmet adlarının yanı sıra alternatif tanımları da adli sicil kaydı için iyi hal, temiz kağıdı gibi içermekte ve kullanıcıya öneriler sunmaktadır."



Arslan, e-Devlet Kapısı kullanıcılarının yarıya yakınının erişim kanalı olarak mobil cihazları tercih ettiklerini vurgulayarak, portalın yeni teknolojilere uyumlu hale getirildiğini, yeni tasarımın, kullanılan cihazın boyutuna göre içeriği akıllı şekilde biçimlendirebildiğini kaydetti.



Çoklu dil desteği



Mevcut tasarımda tüm hizmetlerin tek bir liste içinde sunulduğunu anlatan Arslan, "Bu durum vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Yeni tasarımla hizmetler, sağlık, eğitim, ulaşım, emniyet gibi kategoriler altında gruplanarak, erişimleri daha kolay hale getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Arslan, engelli kullanıcıların hizmetlere kolay erişebilmesi amacıyla kullanılabilirlik çalışması yapıldığına da işaret ederek, kullanılan tasarım bileşenlerinin engelli kullanıcıların rahat erişimine uygun tasarlandığını bildirdi.



e-Devlet Kapısı'nın mevcut tasarımında hizmetlerin bulunamaması sorununa yönelik yapılan çalışmalarla yeni tasarımda ilgili/ilişkili hizmetlerin kolay erişilebilir hale getirilerek, kullanıcılara hizmet önerileri sunulduğunu ifade eden Arslan, belediye ve evrak doğrulama hizmetleri gibi birçok kurum tarafında farklı sayfalarda sunulan hizmetlere tek noktadan erişilmesinin sağlandığını kaydetti.



Bakan Arslan, mevcut tasarımda bulunmayan çoklu dil desteği alt yapısının da yeni tasarımla kullanıma hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.