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E devlet soy ağacı giriş, e devlet soy ağacı nasıl sorgulanır? Önemli detay

E devlet soy ağacı nasıl sorgulanı? "Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası yeniden kullanıma açıldığı andan bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi. e-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfasına giriş yaptığınızda talebin alındığı belirtilerek "Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz." ifadeleriyle karşılaşıyorsunuz

E devlet soy ağacı giriş, e devlet soy ağacı nasıl sorgulanır? Önemli detay

"Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı.

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu. 

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

İŞLEMLERDE ÖNEMLİ DETAY

e-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfasına giriş yaptığınızda sistem sizi sıraya alıyor ve soy bilginiz hazırlandığında size haber vermek için iletişim bilgisi istiyor. e-Posta hesabınızı ya da telefon numaranızı e-Devlet üzerinden onaylatmış olmanız gerekiyor.

Yapılan uyarıda talebin alındığı belirtilerek "Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #e devlet soy ağacı #e devlet
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