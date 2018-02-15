Geçtiğimiz günlerdeki yoğun talebin ardından bugün tekrar başlayan e-Devlet soy ağacı sorgulama hizmeti sosyal medyada geniş yankı buldu. e-Devlet'in soy ağacı sorgulama hizmetiyle ilgili çok sayıda paylaşımda bulunulurken, bir vatandaş, "Selanik/Arnavut göçmeni diye bildiğim atalarım Konyalı monyalı çıkar diye soy ağacı şeysine bakmaya feci korkuyorum" paylaşımında bulundu

Geçtiğimiz günlerde sunulan e-Devlet soy ağacı sorgulama hizmeti yoğun talebin ardından teknik çalışma için geçici olarak durdurulmuştu.



Bugün tekrar hizmete sunulan e-Devlet soy ağacı sorgulama hizmeti hakkında sosyal medyada çok sayıda vatandaş paylaşımda bulundu.



Sosyal medyada paylaşılan yorumlardan bazıları şu şekilde:



"- Arkadaşlar bizimki soy ağacı değil bildiğin fındık ağacı. Atadan dededen her türlü Giresunluyuz



- Bu soy ağacı meselesinde kimsenin dikkatini çekmemiş şu ana kadar ; herkesin büyük dede ve ninelerinin doğum günü aynı yahu. Herkes 1 Temmuz'da mı doğmuş?



- Sonunda Soy Ağacı uygulamasını açtım ben zaten biliyordum Şumnu silistire hazergrat :D anneannne dede büyükdede büyükanne hepsi bulgaristan göçmeni kanıtlandı onaylandı



- Soy ağacı teklifimi kabul buyurdular. Sağolsun devletimiz aileye yeni bir üye katabilmiş sadece. 1986'da kaybetmişiz kendisini. Ruhu şad olsun. Eğer tarihler doğruysa, öldüğünde doğurduğunu kabul edersek büyük dedemi (1986-1994) yani min. 108 yaşında kaybetmişiz



- Alt üst soy ağacı talebinde bulundum. Agop diye dedem çıkmazsa çok bozulurum



- Herkesin soy ağacı sorgulaması 5 dk da anlaşılırken benimki niye böyle sorunlu oldu



- Selanik göçmeni olup da soy ağacı sorgulamasında gerilere kadar kaydı olan var mi? Hatta üsküp ve kolaşin için de geçerli. Hiç mi kaydı yok rumeli göçmenlerinin?



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- selanik/arnavut göçmeni diye bildiğim atalarım konyalı monyalı çıkar diye soy ağacı şeysine bakmaya feci korkuyorum



- 1884 doğumlu Nenemin Nenesi hala yaşıyormuş, gel de bul şimdi.

Soy ağacı öyle söylüyor



- Siteye giripte soy ağacı kısmını bulamayan tek insan benim sanırım



- Soy ağacı uygulamasında soyumun bulunmaması. Nüfus müdürlüğüne gidin diyor



- Soy ağacı araştırması yapayım dedim. Atalarımdan yüklü miktarda Öşür ve Mücerred borçları çıktı. E-Devlet'in şifresini değiştirip kapattım. Dikkatli olun n'olur n'olmaz.



- Dün geceden beri soy ağacı tartışmasındayım, sonunda yedi göbek balkan göçmeni olduğum tescillendi de rahatladık ailece



- Soy ağacı sistemi açılmış. Yine boş metrobüs koltuğu kapar gibi doluşmuşsunuz siteye anında kilitlendi.



- Soy ağacı bilgilerime göre 166 yıllık Isparta serisini bozmuşum İstanbul'da doğarak



- Soy ağacı na göre ailem zorla yerleşik hayata geçmiş Ankara-Kilis-Gaziantep son durak olmuş ama iyiki Antep canım memleketim



- Soy ağacı sorgulama sayfası çok güzel bir çalışma olmuş teşekkürler



- Ben zaten dedemin dedesinin adına kadar biliyodum sadece doğum tarihiyle ölüm tarihini yeni öğrendim bu nasıl soy ağacı taa 1300 yıllarına kadar insin"



ulusal.com.tr