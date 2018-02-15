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E Devlet soy ağacı sorgulamada hata mesajı alanlar dikkat

E-Devlet üzerinden, yapılan teknik çalışma sonucu yeniden açılan alt-üst soy belgesi sorgulama hizmetine yoğun şekilde başvurular sürüyor. Bu kapsamda bazı kullanıcılar belge sorgulama hizmetinde hata mesajıyla karşılaşıyor. Mesajda, "Alt ve Üst Soy belgeniz E-Devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz" ifadeleri yer alıyor. Bu mesajın nedeni ise henüz bilinmiyor

E Devlet soy ağacı sorgulamada hata mesajı alanlar dikkat

E-Devlet üzerinden geçtiğimiz haftalarda hizmete sunulan soy ağacı sorgulama hizmeti aşırı talepten ötürü teknik çalışmaların yapılması amacıyla geçici olarak durdurulmuştu.

Çalışmalar sonrası bugün tekrar hizmete alınan soy ağacı sorgulama hizmetinde bazı vatandaşlar hata mesajıyla karşılaştı.

Mesajda, "Alt ve Üst Soy belgeniz e-devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz." ifadeleri yer alıyor.

Bu mesajın nedeninin sistemsel mi yoksa vatandaşa özel belge eksiliğinden mi kaynaklandığına dair henüz bir açıklama yok.

ulusal.com.tr

Etiketler; #e devlet #e devlet soy ağacı sorgulama
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