e-Devlet soy ağacı uygulaması, yoğun talepten dolayı geçici olarak durduruldu. Peki e-Devlet soy ağacı uygulaması nasıl sorgulanır, e-Devlet soy ağacı uygulaması ne zaman açılacak

E-Devlet'te yeni başlayan soy ağacını sorgulama hizmetine talep yoğun olunca kullanıcılar, gece 02.00 ile 04.00 arasında bilgisayar başında bekledi.



Siteye akın edenlerin sayısı arttığı ve e-devlet kullanılamaz hale geldiği için yetkililer, soy ağacını sorgulama sayfasını geçici olarak hizmet dışı bıraktı.



E-Devlet üzerinden internete aktarılan soy ağacı sorgulama hizmeti, 08 Şubat 2018 Perşembe günü kullanıcıların hizmetine açıldı.



Kullanıcıların 1800'lü yıllara kadar soy ağacına ulaşabildiği uygulamaya talep olunca site aynı gün içinde kullanılamaz hale geldi.



MİLYONLAR ZORLADI



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, 9 Şubat 2018 Cuma sabahına kadar milyonlarca kullanıcı, e-devlet'e girmeye çalıştı.



Kullanıcıların en çok gece 02.00 ile 04.00 arasında siteye girmeye çalıştığı kaydedilirken 723 bin 237 kişinin siteye giriş yapabildiği ve 200 bin kişinin soy ağacıyla ilgili belge alabildiği belirtildi.



Saat 04.00'ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmetin gecikmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin uzaması üzerine alt-üst soy raporunun e-devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.



E-Devlet üzerinden 'nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi' hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra soy ağacı raporu hizmeti kısa süre içinde kullanıma açılacak.



ulusal.com.tr