Çiftçiyi yeni tehlike bekliyor
Çiftçiyi yeni tehlike bekliyor
ATAK helikopteri kırıma uğradı! İlk görüntüler
ATAK helikopteri kırıma uğradı! İlk görüntüler
İsrail-Suriye sınırında hareketlilik
İsrail-Suriye sınırında hareketlilik
Hükümetten Bitcoin açıklaması
Hükümetten Bitcoin açıklaması

e-Devlet soy ağacı uygulaması merakı gece uyutmadı! Soy ağacı nasıl sorgulanır, ne zaman açılacak

e-Devlet soy ağacı uygulaması, yoğun talepten dolayı geçici olarak durduruldu. Peki e-Devlet soy ağacı uygulaması nasıl sorgulanır, e-Devlet soy ağacı uygulaması ne zaman açılacak

e-Devlet soy ağacı uygulaması merakı gece uyutmadı! Soy ağacı nasıl sorgulanır, ne zaman açılacak

E-Devlet'te yeni başlayan soy ağacını sorgulama hizmetine talep yoğun olunca kullanıcılar, gece 02.00 ile 04.00 arasında bilgisayar başında bekledi.

Siteye akın edenlerin sayısı arttığı ve e-devlet kullanılamaz hale geldiği için yetkililer, soy ağacını sorgulama sayfasını geçici olarak hizmet dışı bıraktı.

E-Devlet üzerinden internete aktarılan soy ağacı sorgulama hizmeti, 08 Şubat 2018 Perşembe günü kullanıcıların hizmetine açıldı.

Kullanıcıların 1800'lü yıllara kadar soy ağacına ulaşabildiği uygulamaya talep olunca site aynı gün içinde kullanılamaz hale geldi.

MİLYONLAR ZORLADI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, 9 Şubat 2018 Cuma sabahına kadar milyonlarca kullanıcı, e-devlet'e girmeye çalıştı.

Kullanıcıların en çok gece 02.00 ile 04.00 arasında siteye girmeye çalıştığı kaydedilirken 723 bin 237 kişinin siteye giriş yapabildiği ve 200 bin kişinin soy ağacıyla ilgili belge alabildiği belirtildi.

Saat 04.00'ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmetin gecikmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin uzaması üzerine alt-üst soy raporunun e-devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.

E-Devlet üzerinden 'nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi' hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra soy ağacı raporu hizmeti kısa süre içinde kullanıma açılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #e devlet #e devlet soy ağacı #e devlet soy ağacı nasıl sorgulanır #e devlet soy ağacı ne zaman açılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.