ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

E-Devlet soyağacı sorgulama sayfası açıldı | E-devlet Soyağacı sorgula sayfası

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. E-devlet sitesinden soyağacı sorgulamak isteyen vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebilecek.

E-Devlet soyağacı sorgulama sayfası açıldı | E-devlet Soyağacı sorgula sayfası

Aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak paylaşımı durdurulan "alt-üst soy raporu"nun sorgulama sayfası yeniden açıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı yeniden yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebilecek.

Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.

Etiketler; #E-devlet Soyağacı sorgula
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.