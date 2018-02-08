Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "alt soy üst soy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabileceğini bildirdi. Alt soy üst soy raporu kullanıma açılmasından itibaren e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "alt soy üst soy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabileceği bildirildi.



AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü Maddesinin 5'inci Fıkrasına, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklendi.



Kanun değişikliğiyle vatandaşların sadece İlçe Nüfus Müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri "alt soy üst soy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabilmesi mümkün hale geldi.



E-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt soy üst soy raporunun" Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmalar bugün tamamlanarak, e-Devlet hizmeti yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün kullanımına açıldı.



Alt soy üst soy raporu kullanıma açıldığı gün e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi.



Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.