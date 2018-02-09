1800'lü yıllara kadar soyunuzu öğrenebilmenin artık kolay bir yolu var ama şimdi değil. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soy ağacı sorgusu yapılabilen uygulaması e-Devlet'te yerini aldı. Aldı almasına ama sisteme yüklendiği an yoğunluktan dolayı kitlendi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni bir uygulama başlattı. Milyonların yoğun ilgi gösterdiği bu uygulamanın adı alt ve üst soy yani soy ağacı sorgulama.



e-Devlet'te yerini alan soyağacı uygulaması milyonların yoğun ilgisinden dolayı geçici olarak sistemi kilitledi.



Soy kütüğünü öğrenmek isteyenler, daha önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruyordu.



Bu sistem sayesinde dedenizin dedesinin dedesini bile öğrenebilirsiniz ama bugünlerde değil.



Çünkü sistem açıldıktan 1 saat sonra kitlendi ve o 1 saatlik süreçte 33 bin kişi soyağacını öğrendi.



Genel müdürlük daha önce dijital ortama aktardığı bilgileri, gelen talepler üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verdi. Bakanlık, alt-üst soy bilgilerini, soy ağacını e-Devlet'e aktardı.



Vatandaşlar uzun süre e-Devlet sisteminde işlem yapamadı.



ulusal.com.tr