E-Devlet üzerinden milyonlarca kişinin soy ağacı sorgulama hizmetine yoğunluk gösterdiği belirtilmesinin ardından askıya alınan hizmetin ne zaman açılacağına dair bakanlık üst düzey yetkilisinden açıklama yapıldı. Yetkili, "Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları" dedi

E-Devlet üzerinden hizmete açılan soy ağacı sorgulama hizmeti yoğun talebin ardından durdurulmuştu.



Milyonlarca vatandaş hizmetin ne zaman tekrar açılacağını sormaya devam ediyor.



Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı.



E-DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA NE ZAMAN AÇILACAK?



Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir. Bu konudaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları" dedi.



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