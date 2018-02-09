E-Devlet’te yeni başlayan alt-üst soy sorgulama (soy ağacı sorgulama) hizmeti büyük ilgi çekti. Yoğun giriş nedeniyle sistem kilitlendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, soy ağacına nasıl bakılır, Soy ağacı nedir? Soy ağacınızı öğrenmek için tıklayın (Soy ağacınız 1800'lü yıllara dek görüntülenebiliyor) Sistem ne zaman açılacak?

E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti dünden beri uygulanmaya başlandı.



Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor.



SOY AĞACINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor.



e-Devlet'te soy ağacı sorgulama ne zaman açılacak?



Dün e-Devlet'ten alınmaya başlanan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı, aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durduruldu. "Alt-üst soy raporu" kullanıma açıldığı dakikadan gece saat 04.00'e kadar yaklaşık 310 bin belge üretildi. Yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacak







Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfasının ise yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilitlendiği görüldü.



Mobil uygulamalar ve web sitesine girişlerde zaman zaman sıkıntı yaşanıyor.



Soy ağacı Nedir?



Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.



5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.







5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.



Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.



ulusal.com.tr