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E-Devlet'te yeni uygulama: Tıklayın, soy ağacınızı öğrenin! Soy ağacına nasıl bakılır? (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)

E-Devlet’te yeni başlayan alt-üst soy sorgulama (soy ağacı sorgulama) hizmeti büyük ilgi çekti. Yoğun giriş nedeniyle sistem kilitlendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, soy ağacına nasıl bakılır, Soy ağacı nedir? Soy ağacınızı öğrenmek için tıklayın (Soy ağacınız 1800'lü yıllara dek görüntülenebiliyor)

E-Devlet'te yeni uygulama: Tıklayın, soy ağacınızı öğrenin! Soy ağacına nasıl bakılır? (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)

E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti bugün uygulanmaya başlandı.

Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor.

Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor.

SOY AĞACINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfasının ise yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilitlendiği görüldü.

Soy ağacı Nedir?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.



5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.


Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.

ulusal.com.tr

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