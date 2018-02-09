E-Devlet'te yeni başlayan sorgulama hizmetiyle, 1800’lü yıllara kadar soy ağacına ulaşılabilecek. e-Devlet, bugün sabah saatlerinde söz konusu hizmete erişimi durdurdu. e-Devlet tek tıkla soy ağacı sorgula. Peki e-Devlet'te soy ağacına nasıl bakılır

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dün, yurttaşların altüst soy belgelerini internet ortamına açtı.



Kullanıcılar, ‘turkiye.gov.tr’ adresi üzerinden kimlik numarasını ve e-devlet şifresini yazarak siteye giriyor. E-devlete giriş yapıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti kullanılabiliyor.



Sisteme girenler, ‘belge oluştur’ diyerek geçmiş yıllara ait soyağaçlarını görebiliyor.



'YENİ BİR UYGULAMA DEĞİL'



Aydınlık’a konuşan yetkililer, insanların soyağaçlarına ulaşmalarının yeni bir uygulama olmadığını belirtti.



Kişiler, nüfus kayıt örnekleriyle nüfus müdürlüklerine başvurarak 1905 yılına kadarki kayıtlara ulaşabiliyordu.



1905 yılından önceki kayıtlara ulaşmak için mahkeme kararı gerekli.



Yeni uygulamanın başlamasının ardından, çok sayıda vatandaş site adresini ziyaret etti, yoğunluk sebebiyle e-devlet sitesi bir süre kilitli kaldı.



BAZI BİLGİLER EKSİK



Soyağacına ulaşan kullanıcıların 1800’lüyıllarda doğan büyükbaba ve büyükannelerinin hala yaşıyor gözükmesi, sosyal medyada alay konusu oldu.



Kimi kullanıcılar “Soyadı Kanunu 1935 yılında yürürlüğe girdi, 1800’lü yıllarda doğan dedemin nasıl soyadı olur” yorumunu yaptı.



HİZMET DURDURULDU



e-Devlet, bugün sabah saatlerinde söz konusu hizmete erişimi durdurdu.



Hizmete ulaşmaya çalışanların karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyor.



ulusal.com.tr