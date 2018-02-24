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e-Devlet'ten milyonlarca kişi sabıka kaydı aldı

Adalet Bakanlığının 2013'tebaşlattığı uygulama kapsamında, bugüne kadar "e-Devlet" üzerinden 42 milyon 476 bin sabıka kaydı alındı. Yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtlarının elektronik ortama aktarılmasının ardından da 6 diletercüme edilmiş kayıtlar için 173 bin işlem yapıldı

e-Devlet'ten milyonlarca kişi sabıka kaydı aldı

Adalet Bakanlığının, TÜRKSAT ileyaptığı protokolün ardından başlattığı uygulama kapsamında, yaklaşık 5 yılda "e-Devlet" üzerinden 42 milyon 476 bin adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapıldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiyegöre, cumhuriyet başsavcılıkları, kaymakamlıklar ve yurt dışı temsilciliklerinde oluşturulan birimlerde geçen yıl 29 milyon 299 bin 452 sabıka kaydı verildi.

Bakanlığın 2013'te "e-Devlet" üzerinden adli sicil ve arşiv kaydı alınmasına yönelik başlattığı çalışmayla da sabıka kayıtları elektronik ortama taşındı. 
TÜRKSAT ile Adalet Bakanlığının yaptığı protokolün ardından hayata geçirilen uygulama kapsamında yaklaşık 5 yıl içerisinde 42 milyon 476 bin adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması "e-Devlet" üzerinden yapıldı.

Öte yandan, yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları da geçen yıl mart ayından itibaren elektronik ortama aktarıldı. Bu kapsamda, "e-Devlet" üzerinden 6 dile çevrilmiş yaklaşık 173 bin sabıka kaydına ulaşıldı


Kaynak: AA
Etiketler; #e-devlet #sabıka kaydı
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