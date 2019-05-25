Yapılan açıklamada, "e-Devlet Kapısı’nın https://www.turkiye.gov.tr dışında bir adresi bulunmamaktadır. e-Devlet Şifrenizi bu adres dışında başka bir adreste kesinlikle kullanmayınız. Lütfen bu hesaplar dışındaki, e-Devlet Kapısı adını ve logosunu kullanan sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz. e-Posta ile dolandırıcılık yoğun olarak başvurulan bir yöntemdir. e-Devlet Kapısı, kişisel bilgilerinizi veya e-Devlet Şifrenizi hiçbir şekilde e-Posta, SMS ve telefon yoluyla talep etmemektedir. Bilgilerinizin talep edildiği e-Postalarda, SMS’lerde yer alan linklere kesinlikle tıklamayınız, e-Devlet Şifrenizi ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. e-Devlet Şifreniz size özeldir. e-Devlet Şifrenizi, kredi başvurusu, işe giriş vb. nedenler ile sizden isteyen kişilerle paylaşmayınız" denildi

Tek noktadan pek çok kamu hizmetine kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılmasını sağlayan e-Devlet Kapısı'ndan önemli bir uyarı geldi.



Yapılan açıklama şöyle:



"e-Devlet Kapısı hesabınızın güvenliği ile ilgili birkaç hususu size hatırlatmak istiyoruz.



e-Devlet Kapısı’nın https://www.turkiye.gov.tr dışında bir adresi bulunmamaktadır. e-Devlet Şifrenizi bu adres dışında başka bir adreste kesinlikle kullanmayınız.



Resmi Sosyal Medya Hesaplarımız;



Facebook: http://www.facebook.com/edevletkapi



Twitter: https://twitter.com/ekapi



Instagram: https://www.instagram.com/edevletkapisi/



Lütfen bu hesaplar dışındaki, e-Devlet Kapısı adını ve logosunu kullanan sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz.



e-Posta ile dolandırıcılık yoğun olarak başvurulan bir yöntemdir. e-Devlet Kapısı, kişisel bilgilerinizi veya e-Devlet Şifrenizi hiçbir şekilde e-Posta, SMS ve telefon yoluyla talep etmemektedir. Bilgilerinizin talep edildiği e-Postalarda, SMS’lerde yer alan linklere kesinlikle tıklamayınız, e-Devlet Şifrenizi ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız.



e-Devlet Şifreniz size özeldir. e-Devlet Şifrenizi, kredi başvurusu, işe giriş vb. nedenler ile sizden isteyen kişilerle paylaşmayınız."



ulusal.com.tr



