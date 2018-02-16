E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar, soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı.

"Alt-üst soy raporu"nda bir günde 5 milyon 32 bin 288 belge üretildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, e Devlet'ten alınan "Alt-üst soy raporu"nun son 24 saatte üretilen belge sayısı verildi.







Paylaşımda, "Saat 23.00 itibarıyla (son 24 saat) cevaplanan istek sayısı: 5 milyon 32 bin 288." ifadeleri kullanıldı.