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e-Devlet'ten soyağacını sorgulayanların sayısı açıklandı

E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar,  soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı.

e-Devlet'ten soyağacını sorgulayanların sayısı açıklandı

"Alt-üst soy raporu"nda bir günde 5 milyon 32 bin 288 belge üretildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, e Devlet'ten alınan "Alt-üst soy raporu"nun son 24 saatte üretilen belge sayısı verildi.



Paylaşımda, "Saat 23.00 itibarıyla (son 24 saat) cevaplanan istek sayısı: 5 milyon 32 bin 288." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #e-devlet #soyağacı
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