​E. Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur: Afrin'den Türkiye'ye terör ihraç ediliyordu. Teröristler Amanos üzerinden Akdeniz ve Karadeniz'e geçiş yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD hedeflerine yönelik, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Bu harekatla birlikte Afrin'den Türkiye'ye teröristlerin geçişi yeniden gündeme geldi. Suriye sınırının en kritik noktasında bulunan Hatay ve Kilis kırsalına hakim Amanos Dağları, örgütün Afrin'den ülkeye girdikten sonra saklandığı ve saldırılarını gerçekleştirdiği alan olarak öne çıkıyor. Afrin, örgütün lojistik ve insan kaynağının önemli ölçüde sağlandığı, yoğun eğitim ve örgütlenme faaliyeti yürütülen bir bölge olarak kendisini gösteriyor. Aynı zamanda Afrin'de PKK/PYD' Türk ordusuna karşı ABD'nin vermiş olduğu silahları kullanıyor.



Afrin'den Türkiye'ye terörist ile lojistik desteği nasıl gerçekleşiyor? ABD'nin terör örgütlerine verdiği silahlara karşı Türkiye'nin hamlesi ne olmalı? Aydınlık gazetesinden Ersin Eroğlu bu soruları PKK lideri Abdullah Öcalan'ı sorgulayan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur'a sordu.



İşte Uğur'un açıklamaları:



'ÜSLERİMİZDEKİ ABD'LİLER TUTUKLANMALIDIR'



“TSK'nın Afrin'e girmesiyle birlikte ABD'nin bir kürt devleti kurma hayali yok oldu. ABD bizim savaştığımız terör örgütlerine bizim üslerimizi kullanarak silah gönderiyor. Düşmanlarımıza silah veren ABD'nin Türkiye'de görevli olan çalışanları tutuklanmalıdır. ABD'nin ülkemizdeki tüm faaliyetleri durdurulmalıdır. Afrin'e girmemizin İdlib'teki terör örgütleri açısından da psikolojik olarak olumsuz etkisi olmuştur.



'TÜRKİYE'YE TERÖR İHRAÇ EDİLİYORDU'



Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e yönelik düzenlenen operasyon Türkiye'te terör ihracının da önüne geçecektir. Çünkü Afrin teröristlerin geçiş noktasıdır. PKK'lılar Afrin üzerinden Türkiye sınırına geliyorlardı. Buradan ise çeşitli yollarla sınırdan geçerek Hatay'da bulunan Amanos dağlarına geçiş yapıyorlardı.



'KARADENİZ'E GEÇİŞ YAPIYORLARDI'



Amanos dağlarına geçiş yapan teröristler buradan Akdeniz'e geçiş yapabiliyordu. Muğla'da terör faaliyetinde bulunan kişiler Afrin üzerinden gitmiş olabilir. Türkiye'ye geçiş yapan teröristler buradaki destekçileriyle ve mobilize ekipleriyle Karadeniz'e de geçiş yapıyorlar. Son süreçte Giresun ve Trabzon gibi illerimizde karşılaştığımız terör faaliyetlerinin ilk durağı Afrin'dir.



'OPERASYON 1 YILDIR PLANLANIYOR'



Zeytin Dalı Harekatı uzun zaman planlanmış ve sonrasında harekata geçilmiştir. Afrin operasyonu toplam olarak dünyadaki en başarılı operasyonların başında gelecektir. TSK, 1 yıldır Afrin'e girmek için hazırlık yapıyor. Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlıkları hem askeri olarak hem de istihbari olarak eksiksiz tamamlandı. Nokta atışlarla hedefler tam yerinden vuruluyor. Afrin'de sivil halka hiçbir zarar verilmiyor.



'ANAHTAR TESLİMİ SURİYE HÜKÜMETİNE VERECEĞİZ'



Suriye'de terör örgütlerinden aldığımız bölgeleri Şam yönetimine anahtar teslimi vereceğiz. Bu harekat sadece Afrin ile sınırlı kalmayacak. Türkiye Münbiç ve Fırat'ın doğusunu da terör örgütlerinden temizleyip Suriye hükümetine teslim edecektir. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için aslolan şeydir. Sınırımıza Şam yönetimi gelmesi bizim güvenliğimizi de sağlayacaktır.”



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