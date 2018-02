Eğitim Bilişim Ağı (EBA), her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformdur. 2018 yılı için EBA yarışma tarihleri ilan edildi. Öğrenciler ve öğretmenler, eba.gov.tr internet sitesine giriş yaparak duyurular kısmından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. “Öğretmen” konulu 4. EBA Kadraj Yarışması’nın başvuruları tarihleri 10 Ocak-2 Nisan 2018 tarihleri, Öğretmen” konulu 2. EBA Resim Yarışması’nın son başvuru tarihi 30 Mart 2018, "Millî, Manevi, Kültürel ve Evrensel Değerler" konulu "EBA Senaryo" 1.Kısa Film Senaryo Yarışmasında eserlerin yüklenme tarihi 26 Şubat – 16 Mart 2018, "ÖĞRETMEN" konulu EBA Film 4. Kısa Film Yarışmasında eserlerin yüklenme tarihi ise 26 Mart – 09 Nisan 2018 tarihleri arasında

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platform.



Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.



EBA’da bulunan e-içerikler, alanında uzman ekipler tarafından üretilmekte; ayrıca Türkiye’de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda eğitim platformumuz öğretmen ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir kaynak havuzu haline gelmiştir.



Sosyal bir platform olan EBA çatısı altında buluşan öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli tüm bireyler Türkiye’nin dört bir köşesindeki akranlarıyla işbirliği yaparak ekip çalışması içinde bulunma fırsatını yakalayacaktır. EBA’da bulunan e-içerikler farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamaktadır. Böylece öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten uzak, nitelikli kaynakları süzüp araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına yardımcı olacaktır.



EBA’nın sosyal ağ yapısı öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz, mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimler sayesinde yeni bakış açıları kazanmaktadır.



EBA, sahip olduğu detaylı raporlama sistemiyle karar vericiler için eğitimde mevcut durumun fotoğrafını çekerek geleceğin eğitim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca verilen bu anlamlı dönütler sayesinde veliler de çocuklarının aldığı eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilecek, eğitimin iyileşmesine ve kalitesine katkıda bulunabilecek ve eğitimde eskisinden daha fazla rol almış olacaklardır. Artık toplum olarak eğitim tüm paydaşların sorumluluğunda olacak, katkılarımızla büyüyecek ve kendi geleceğimizi şekillendirme imkânına kavuşmuş olacağız.



Bütün bu özellikleriyle EBA; FATİH Projesinin en temel amacı olan ‘’ eğitimde fırsat eşitliği’’ ilkesini sağlamaya devam edecektir. Eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan EBA sizlerin katkılarıyla daha da büyüyecek, güçlenecek ve gelişecektir.



EBA DERS



Öğretmenlerimiz için,

Meslektaşlarıyla birlikte etkili bir şekilde iş birliği yapabilmeleri, öğrencileriyle eğitsel paylaşımlarda bulunabilmeleri için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz; EBA Ders’te oluşturduğu veya takip ettiği gruplar içinde eğitsel tartışmalara katılabilir, eğitsel paylaşımlar yapabilir, öğrencilerine çalışmalar gönderebilir, kişiye özel takvim planına göre gönderilen çalışmaları ve yaklaşan etkinlikleri takip edebilirler. Ayrıca burada yer alan içerik geliştirme araçlarını kullanarak ürettikleri içeriklerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm dünyaya e- içerik ihraç etme vizyonuna katkı sağlayabilirler.



Öğrencilerimiz için,

Çok daha verimli çalışmalar yapabilmeleri ve çalışmalarının karşılığını alabilmeleri için tasarlandı. Öğrencilerimiz EBA Ders’le, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte çalışabilir, iletişim kurabilir ve paylaşımda bulunabilir. Ayrıca öğrencilerimiz, öğretmenlerinin gönderdiği ödev ve alıştırmaları takviminden anlık takip ederek çalışmalarını zamanında yapabilir, dilediği zaman dilediği konuya çalışabilir. Okulunda paylaşımlar yaparak, oylama ve etkinliklere katılarak hem okulda hem de okul dışında öğrenmeye devam edebilirler.



Haber Modülü

Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel çalışmaları herkesin duyması, görmesi, örnek alarak daha da iyisini geliştirebilmesi amacıyla tasarlanan bir modüldür. Yapılan her türlü etkinlik ya da haber değeri taşıyan faaliyet buraya eklenir ve EBA denetim ekibi tarafından yapılacak olan uygunluk kontrolünden geçtikten sonra yayınlanır.



Sizden gelen küçük bir duvar takvimi çalışması da bir haberdir, kültürel bir başarı da… Öğrencilerin spor dalındaki başarıları, yarışmalarda aldıkları dereceler, okulların katıldığı projeler… Kısacası sizin yaptığınız her çalışma bizim için görülmeye değer bir haberdir.



Video Modülü

Eğitim Bilişim Ağı’nın video modülü, eğitsel amaçlı videoları tek bir adreste bulabilmeniz için tasarlandı. Ders destek, kişisel gelişim, belgesel, çizgi film, rehberlik, meslekî eğitim gibi alanlarda bireysel ve toplu öğrenmeyi destekleyen videoların yer aldığı bu modülde her branştan geniş bir yelpazede kullanabileceğiniz videoları bulabilirsiniz. Ayrıca önemli günlerde izleyebileceğiniz videolar, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üretilen videolar, öğrenme ortamlarını zenginleştiren çeşitli belgeseller de burada yer alır.



Öğretmen ve öğrencilerimizin göndereceği videolarla daha da zenginleşen bu modülde yer alan içerikler ile öğrenme süreci daha keyifli bir hale gelecektir.



Görsel Modülü

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arşivinden seçilen fotoğrafların yanı sıra öğretmen ve öğrencilerimizin de katkılarıyla daha da zenginleşen etiketlenmiş görsellerin yer aldığı bu modülde sizler için hazırlanan harita ve grafikler de bulunmaktadır. Farklı derslerde kullanabilecek bu materyallerle derslerin görselliğin artması, konunun daha iyi kavranması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz bu modülü öğretmenlerinin verdikleri ödevlerde yararlanabileceği güvenilir bir fotoğraf arşiv kaynağı olarak kullanabilecektir.



Ses Modülü

Bu modül sayesinde ses tabanlı ders destek, kişisel gelişim, tarih ve kültür programları, sesli kitaplar, yabancı dil dinleme metinlerini tabletinize veya müzik çalarınıza indirebilirsiniz. EBA ses modülünde, yürürken, spor yaparken, metroda-otobüste-trafikte zaman geçirirken dinlemeniz için hazırlanmış; sesli kitaplar, eğitici radyo programları ve müzik arşivimizden örnekler sizleri bekliyor. Ayrıca sizler de hazırlayacağınız ses dosyalarını bu modülden paylaşabilirsiniz.



Kitap Modülü

Kitap modülü, derslerde kullanılabilecek ders kitaplarını e-kitap olarak PDF haliyle bilgisayar veya etkileşimli tahtanıza indirebilmeniz ve buralarda kullanabilmeniz amacıyla tasarlanan bir modüldür. Ayrıca sizler de faydalı olacağını düşündüğünüz e-kitapları bu modülden paylaşabilirsiniz. Kitap modülüyle öğretmen ve öğrenciler kitaplarını yanında taşımak zorunda kalmadan istediği her yerde tabletlerinden kitaplarına ulaşabilecekler.



Dergi Modülü

Eğitimde kullanılabilecek, ilginizi çekebilecek, takip edebileceğiniz eğitim, kültür ve bilim dergilerine bu modülden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda size ait dergileri bu modül aracılığıyla herkesle paylaşabilirsiniz.



Doküman Modülü

Eğitim materyali olarak kullanabileceğiniz rehberlik, ödev, yazılı, plan, vs. türünden dokümanı bulabileceğiniz ve katkılarınızla zenginleştirebileceğiniz bir modül olarak tasarlanan bu modülde sizler de yayındaki dokümanlardan faydalanabilir veya yorum yaparak geliştirilmesine katkı sunabilirsiniz.



Uygulamalar Modülü

Bireysel öğrenmeye hizmet eden ve derslerde kullanılabilecek, Türkiye ve dünyada önde gelen eğitim içeriği üreten firma, üniversite, vakıf, dernek, bakanlık ve STK’lar tarafından sağlanan birçok etkileşimli içeriğin, ders materyalinin ve eğitim portallerinin bulunduğu bir modüldür. Ayrıca ‘’Öğretmenlerimiz için’’ adlı bölümde bulunan portaller de ücretsiz bir şekilde öğretmenlerimizin kullanımına sunulmaktadır.



EBA Dosya Modülü

Öğretmen ve öğrencilerin sunum, doküman, görsel, ses, video vb. dosyalarını saklayabilecekleri ve birbirleriyle paylaşabilecekleri bir uygulamadır.



e-Kurs Modülü

Bu modül, EBA üzerinden bir çok kazanım ve değerlendirme testine ulaşabileceğiniz ve destekleme ve yetiştirme kurslarının yönetim işlemlerinin yapıldığı modüldür.



EBA Dükkan

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlarda yüklü olarak gelen uygulama marketidir. EBA Dükkan ile yeni uygulamalar indirebilecek, var olanları güncelleyebileceksiniz. İçerisinde z-kitaplar, dergiler, sözlük, hesap makinesi gibi yardımcı kaynaklar, eğitici ve öğretici oyunlar, sesli hikâyeler yer alan market uygulaması gün geçtikçe büyümekte ve seçenekleri zenginleşmekte…



2018 EBA YARIŞMA BAŞVURU TARİHLERİ



4. EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması



“Öğretmen” konulu 4. EBA Kadraj Yarışması’nın başvuruları 10 Ocak-2 Nisan 2018 tarihleri arasındadır.



Yarışma Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullardaki öğretmen ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.



2. EBA Resim Yarışması



“Öğretmen” konulu 2. EBA Resim Yarışması’nın son başvuru tarihi 30 Mart 2018’dir.



Yarışma Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullardaki öğretmen ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.



"EBA SENARYO" 1. KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI



"Millî, Manevi, Kültürel ve Evrensel Değerler" konulu "EBA Senaryo" 1.Kısa Film Senaryo Yarışmasında eserlerin yüklenme tarihi 26 Şubat – 16 Mart 2018'dir.



Yarışma Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullardaki öğretmenleri kapsamaktadır.



4. EBA Kısa Film Yarışması



"ÖĞRETMEN" konulu EBA Film 4. Kısa Film Yarışmasında eserlerin yüklenme tarihi 26 Mart – 09 Nisan 2018'dir.



YARIŞMALARA NASIL BAŞVURULUR



Yarışmalara, EBA'nın internet sitesi üzerinden yapılabilir.



EBA E KURS NEDİR



EBA'nın E-Kurs sistemi de bulunuyor.



Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi ekranında, il ilçe yönetici girişi, kurs merkezleri için mebbis girişi, öğretmenler için mebbis girişi, ücretli öğretmen girişi, öğrenciler için eba girişi, özel okul öğrenci girişi, açıköğretim öğrenci giriş ve mezun öğrenci girişi bulunuyor.



ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK



E-Kurs öğretmen başvuruları, 30 Ocak-06 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda görev almak isteyen öğretmenler, MEBBİS şifreleri aracılığıyla görev almak istedikleri okul tercihlerini yapacak ve başvurularını gerçekleştirecek.



Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.



Öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.



DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.



Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.



KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURU ŞARTLARI



1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.



2. Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.



3. Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.



4. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.



5. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.



6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler arasından devam etmek istedikleri kurslara tercihte bulunarak başvuru yapar.



7. Resmî örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.



