Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünlerin satışını durdurdu
Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılan son duyurusuna göre, piyasa denetimleri sonucunda sağlık açısından riskli olduğu belirlenen bir çocuk pantolonu ile bir emzik askılığı hakkında toplatma kararı alındı.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkili kuruluşların gerçekleştirdiği bu denetimler neticesinde güvensizliği tespit edilen ürünler, düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.
ÇOCUK ÜRÜNLERİNDE YASAK KARARI
Son yayımlanan listede, özellikle ebeveynleri ilgilendiren iki farklı ürün grubu hakkında kritik kararlar alındı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, bir adet çocuk giyim ürünü (çocuk pantolonu) ile bir adet emzik askılığının kullanımının sağlıksız olduğu belirlendi.
Bu tespitlerin ardından, ilgili ürünlerin piyasadaki satışının yasaklanması ve acilen piyasadan toplatılmasına karar verildi.
İşte Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...