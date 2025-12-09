Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünlerin satışını durdurdu

ÇOCUK ÜRÜNLERİNDE YASAK KARARI

Son yayımlanan listede, özellikle ebeveynleri ilgilendiren iki farklı ürün grubu hakkında kritik kararlar alındı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, bir adet çocuk giyim ürünü (çocuk pantolonu) ile bir adet emzik askılığının kullanımının sağlıksız olduğu belirlendi.