Ebru Eroğlu’nun avukatından o iddialara sert yanıt: Kitap satışını artırmak için...

Gazeteci Saygı Öztürk’ün, TSK’dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin kaleme aldığı “Biz Teğmeniz–TSK’dan Atılma Olaylarının İçyüzü” adlı kitapta ve bu kapsamda verdiği röportajda yer alan ifadeler kamuoyunda tartışma yarattı. Tartışmanın odağında, ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu hakkında kullanılan sözler yer aldı.

Saygı Öztürk, Sözcü gazetesine verdiği röportajda Ebru Eroğlu için, “Ebru teğmen ‘Suçumuz nedir’ diye çok ağladı”ifadelerini kullandı.

Bu sözlere, teğmenlerin avukatı Gazi Üsteğmen Serdar Öztürk yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Avukat Öztürk, söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“GERÇEK DIŞI BEYANLAR”

Serdar Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir gazetecinin sırf kitap satışını artırmak için Ebru Teğmen'in röportaj verirken ağladığı gibi saçma sapan ve gerçek dışı beyanlarda bulunması hicap vericidir.”

Öztürk, gazetecinin Ebru Teğmen ile yüz yüze herhangi bir görüşme yapmadığını belirterek, süreci ayrıntılarıyla anlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“EBRU TEĞMEN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEMİŞTİR”

“Bu kitabı hazırlayan gazeteci hiçbir şekilde Ebru Teğmen ile yüz yüze görüşmemiştir. Önce 3 Eylül’de telefonla aramış, görüşme talebi Ebru Teğmen tarafından reddedilmiştir. İki ay sonra aynı gazeteci tekrar ‘Teyfik Paşa dahi konuştu sen de bir şeyler söyle’ demesi üzerine Ebru Teğmen tarafından olayın nasıl olduğu genel hatları ile anlatılmıştır. Ancak bu telefon görüşmesinde hiç kimse ağlamamıştır.”

Avukat Serdar Öztürk, kitapta Ebru Eroğlu’nun çalıştığı şirketin yazılmasına da tepki gösterdi. Bu konudaki değerlendirmesini şu sözlerle dile getirdi:

“AÇIKÇA HEDEF GÖSTERMEKTİR”

“Bugüne kadar birçok kişinin tehdit ettiği, bu nedenle saçma sapan bir şekilde hedef haline gelmiş Ebru teğmenimizin hangi şirkette çalışmaya başladığının yazılması bir gazetecilik faaliyeti filan değildir! Bugüne kadar birçok kez tehdit ve hakaret mesajlarına muhatap kalmış Ebru teğmenimizi trollere ve teröristlere açıkça hedef göstermektir!”

Kitabın içeriğine ilişkin itirazlarını da dile getiren Öztürk, bazı ifadelerin teğmenlere ait olmadığını savundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BİR KISIM BEYANLAR TEĞMENLERİMİZE AİT DEĞİLDİR.”

“Saygı Öztürk'ün teğmenlerimiz ile ilgili kaleme aldığı kitaptaki bir kısım beyanlar teğmenlerimize ait değildir. Bu nedenle kitabın bundan sonraki baskılarında yayınlanmasına müsaade edilmeyecektir. İzin almadan kitapta kullanılan fotoğraflarla ilgili de yasal gereğinin yapılması değerlendirilecektir.”