Ebru Gündeş'in, Şubat 2010'da evlendiği, kızı Alara'nın babası Rıza Sarraf 16 Mart 2016'da Amerika'da tutuklanmıştı. 27 Kasım’dan beri de tanık sıfatıyla New York’ta hakim önünde olan Rıza Sarraf'ın Ebru Gündeş ile boşanacağı iddia edildi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Gündeş'in çalışanlarıyla ilgili yeni bir karar aldığı öğrenildi

Posta'da yer alan habere göre; Olan biten ile ilgili ağzını bıçak açmayan Ebru Gündeş üzüntüden dört kilo verdi, psikolojik destek almaya başladı. Ebru Gündeş ilginç bir yönteme başvurdu.



Kanlıca’da oturduğu yalıda çalışan üç yardımcısı, şoförü ve korumasına ‘gizlilik sözleşmesi’ imzalattı.



100 BİN LİRA CEZA



Buna göre; Ebru Gündeş’in personeli dışarıya evden bilgi sızdırırsa, Ebru Gündeş ya da Rıza Sarraf ile ilgili konuşursa 100 bin lira ceza ödeyecek.



ulusal.com.tr