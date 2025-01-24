Ebru Gündeş'in kızı Alara 14 yaşında milyoner oldu!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'tan olan kızı Alara’ya 250 milyon TL değerindeki bir yalısını miras bıraktı. Söz konusu villa geçen yıllarda dava konusu olmuştu.

Sude İnak Sude İnak
Yayınlanma: Güncellenme:
Ebru Gündeş'in kızı Alara 14 yaşında milyoner oldu! - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'tan olan kızı 14 yaşındaki kızı Alara’ya dikkat çeken bir servet bıraktı. Takvim’in haberine göre, milyonluk yatırımları ve büyükbaş hayvancılık tesisi olan Gündeş, Kanlıca’daki 250 milyon TL’lik yalısını kızı Alara’nın üzerine geçirdi.

1 5
Ebru Gündeş'in kızı Alara 14 yaşında milyoner oldu! - Resim: 2

MAHKEMELİK YALI
Ebru Gündeş ve eski eşi Reza Zarrab’ın bir dönem beraber yaşadıkları Kanlıca'daki tarihi yalı nedeniyle ikili davalık olmuşlardı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdıkları iddiasıyla yargılandılar.

2 5
Ebru Gündeş'in kızı Alara 14 yaşında milyoner oldu! - Resim: 3

İddianamede, yalılarda onaylı projede olmayan asansör ve tünel gibi eklemeler yapıldığı belirtiliyordu. Ebru Gündeş, savunmasında tadilatların eşi Reza Zarrab tarafından gerçekleştirildiğini ve kendisinin bu işlemlerle bir ilgisi olmadığını ifade etti.

3 5
Ebru Gündeş'in kızı Alara 14 yaşında milyoner oldu! - Resim: 4

Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Ebru Gündeş'in beraatine karar verdi.

4 5
Ebru Gündeş'in kızı Alara 14 yaşında milyoner oldu! - Resim: 5

Tadilatı yapan inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı; ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

5 5
ebru gündeş