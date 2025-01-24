Ebru Gündeş'in kızı Alara 14 yaşında milyoner oldu!

İddianamede, yalılarda onaylı projede olmayan asansör ve tünel gibi eklemeler yapıldığı belirtiliyordu. Ebru Gündeş, savunmasında tadilatların eşi Reza Zarrab tarafından gerçekleştirildiğini ve kendisinin bu işlemlerle bir ilgisi olmadığını ifade etti.