Ece Gürel’in ölümündeki sır perdesi: Arkadaşının ifadesine ulaşıldı

2 Mart 2025’te evinden çıkarak Belgrad Ormanı’na giden ve bir daha geri dönmeyen Ece Gürel’in kayboluşu, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirmişti. Eşi Sezer Güler’in kaybolduğunu ihbar etmesinin ardından, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçerek geniş çaplı bir arama başlattı.

Kayıp şahıslar için yapılan bu aramalarda, Ece’nin evinden çıkıp, metro, otobüs ve dolmuşla Belgrad Ormanı’na gitmesi tespit edildi. Ancak, ormandan çıkmamış ve 41 kilometrekarelik alan detaylıca taranmış olmasına rağmen izine rastlanamamıştı. Ece’nin çantası ve cep telefonu kaybolduğu ilk gün bulunmuştu.

Üçüncü günün sonunda, Ece Gürel, kaybolduğu alandan tam 6 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulunmuştu. Ancak hipotermi nedeniyle organları iflas etmiş ve hayatını kaybetmişti.

ARKADAŞININ ŞOK İFADESİ: "TUVALETLERİ TEMİZLETTİLER"

Ekonomim'e göre, Ece Gürel’in kaybolmasından önceki son konuşmalarına ilişkin önemli bir ifade de ortaya çıktı. Ece’nin, kaybolmadan önceki son günlerinde arkadaşına, işyerinde yaşadığı zorlukları ve baskıları anlattığı belirtildi. Özge A.Ö. adlı arkadaşıyla yaptığı son konuşmasında Ece, işyerinde yaşadığı sorunları şu şekilde anlatmış: "Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım"

Özge A.Ö., Ece’nin bu durumun ardından oldukça moralsiz olduğunu ve ailesinin de bu kağıt imzalama meselesine takıldığını belirtti. Ece’nin kafasının karışık olduğu, yaşadığı baskılar nedeniyle ruh halinin bozulduğu ve zihinsel olarak çok zor bir dönemden geçtiği ifade edildi.

"KAYBOLDUM YAZDIĞINDA GERÇEKTEN KAYBOLDUĞUNU ANLAMADIM"

Ece Gürel’in kaybolduğu gün, arkadaşıyla yaptığı yazışmalarda, “Atatürk Arboretum’una gidiyorum” dediği öğrenildi. Ancak kısa süre sonra yönünü değiştiren Ece, "Nefes almak istiyorum" diyerek Belgrad Ormanı’na gitmeye karar verdi.

Özge A.Ö., Özge, Ece’nin ona yazdığı "Nefes almak istiyorum" mesajının ardından Belgrad Ormanı’na doğru hareket ettiğini ve orada eski fotoğraflarını gönderdiğini belirtti. "Bendin olduğu yere gitmek istiyorum" mesajını aldığında, arkadaşının ormanda yalnız kalmayı tercih ettiğini düşündüğünü söyledi. Ancak, Ece’nin bir süre sonra yazdığı "Kayboldum, oturdum, ruhum geride kaldı" mesajını ilk başta mecazi anlamda algılamış olsa da ailesiyle iletişime geçtikten sonra Ece’nin gerçekten kaybolduğunu fark etti.

"İÇSEL BİR BOŞLUK HİSSEDİYORDU"

Özge A.Ö., Ece’nin içsel dünyasında son zamanlarda huzursuzluklar yaşadığını ifade etti. Ece’nin astrologiye olan ilgisini bildiğini ancak cadılık eğitimi ya da cadılık okulları hakkında bir bilgisi olmadığını vurgulayan Özge, Ece’nin genellikle neşeli biri olduğunu ancak son dönemde işyerindeki problemler nedeniyle ruhsal olarak zorlandığını söyledi. Özge, "İşyerindeki problemler aile huzurunu bozmaya başlamıştı. Ece son zamanlarda içsel bir boşluk hissediyordu" dedi.