Türk siyasetinin Karaoğlan’ı Ankara’da anıldı. Anma töreninde konuşan Demokratik Sol Parti Genel başkanı Önder Aksakal, Bülent Ecevit’in kendilerine çok büyük bir emanet bıraktığını vurguladı. Aksakal konuşmasında, Anadolu Ajansı’nda yayımlanan, “Anayasa Mahkemesi Demokratik Sol Parti’nin mal varlığına el koydu” haberini de yalanladı.

Bülent Ecevit, Demokratik sol Parti’nin 33’üncü kuruluş yıldömünde anıldı.



Ankara’da Çağdaş sanatlar Merkezi’ndeki anmaya eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi de katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Bülent Ecevit’i tanıtan kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı.



Sinevizyon sonrası söz alan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit’in kendilerine çok büyük bir emanet bıraktığını vurguladı.



Aksakal konuşmasında, Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan, “Anayasa Mahkemesi Demokratik Sol Parti’nin mal varlığına el koydu” haberini de yalanladı.



Bülent Ecevit’i anma töreninin sonunda hep bir ağızdan Andımız okundu.



HABER: TANSEV KARA

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