Türkiye'deki bütün eczaneleri ve medikal firmalarını ilgilendiren bir karar alındı. Türkiye'de hiçbir eczane tabelasında veya vitrininde "Medikal" ifadesi yer almayacak

Aydın Ticaret Odası'nın 2014'te başlattığı yasal sürece Danıştay son noktayı koydu.



Türkiye'de hiçbir eczane tabelasında veya vitrininde "Medikal" ifadesi yer almayacak.



Oda başkanı Hakan Ülken, kararın medikalci üyelerine hayırlı olmasını diledi.



Danıştay'ın kararı çıktı çıkmasına ama mevcut tabelalarda henüz bir değişiklik gözlenmiyor.



HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK

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