Eda Ece depremzedeler hakkında skandal sözler söyledi

Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözleriyle büyük tepki çekti. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihlerine alaycı bir dille espriler yapmaya çalışan Ece şu sözleri söyledi:

- Deprem bölgesine yaptığımız herşeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerden sonra Devlet ilk günden itibaren deprem bölgesinden eksik olmamıştı. Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerin yaralarını birlikte sarmayı başarmıştı. Ama Eda Ece, ödül töreninde alaycı bir şekilde espriler yapmaya çalışarak tepkileri üstüne çekti.

SKANDAL SÖZLERE SALONDAN TEPKİ

Eda Ece, şu sözleri söyledi:

- Deprem bölgesine yaptığımız herşeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.

Eda Ece'nin bu sözlerine karşı salondakilerin kahkaha sesleri ayrıca dikkatleri üstüne çekti.

SOSYAL MEDYADA EDA ECE'YE BÜYÜK TEPKİLER GELDİ

"Yardım yapmayı yavaş yavaş öğreniyorlar. Zamanla yardım adabını da öğrenecekler. Karşılıksız yardımı da belki biz göremeyiz ama öğrenirler bir zaman sonra inşallah."

"Deprem bölgesini lütfen hiçbir siyasi yaklaşıma alet etmeyin"

"Üç kuruş para verdiniz, birkaç sosyal medya paylaşımı yaptınız diye depremzedelerin burnundan getirdiniz. Yazıklar olsun size ve bundan sonra ayıla bayıla sizi izleyenlere..."

"Kendilerinden başkasını yok sayıyorlar, ondan zannediyor ki, başkası depremzedelere yardım etmedi.! Yazık kafana"