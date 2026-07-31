Eda Ece ve Kerem Bürsin Çağlayan Adliyesi'nde! Ahbap soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ünlü oyuncular Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Eda Ece ve Kerem Bürsin Çağlayan Adliyesi'nde! Ahbap soruşturmasında yeni gelişme
Yayınlanma:

Soruşturma kapsamında daha önce oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirilmişti.

Çağırılan isimler arasında yer alan oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine giriş yaptı.

Eda Ece: "Haluk Levent’i tanımıyorum, hiç bağış yapmadım"

İfade vermek üzere adliyeye gelen oyuncu Eda Ece, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Ece açıklamasında, "Haluk Levent’i tanımıyorum. Ahbap’a hiç bağış yapmadım." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye misilleme: Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!İran'dan ABD'ye misilleme: Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!Gündem
Haluk Levent Bağış
Günün Manşetleri
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi!
Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Malatya'da yol çalışması sırasında göçük
169 yangının 163'ü kontrol altında
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor
Denizli'de ormanlık alana yakın bölgede yangın!
Hesap kiralama yöntemiyle milyonluk işlem iddiası
Çok Okunanlar
Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları
Az önce nerede deprem oldu? Az önce nerede deprem oldu?