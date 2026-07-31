Eda Ece ve Kerem Bürsin Çağlayan Adliyesi'nde! Ahbap soruşturmasında yeni gelişme

Soruşturma kapsamında daha önce oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirilmişti.

Çağırılan isimler arasında yer alan oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine giriş yaptı.

Eda Ece: "Haluk Levent’i tanımıyorum, hiç bağış yapmadım"

İfade vermek üzere adliyeye gelen oyuncu Eda Ece, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Ece açıklamasında, "Haluk Levent’i tanımıyorum. Ahbap’a hiç bağış yapmadım." ifadelerini kullandı.