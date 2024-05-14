Edanur Gezer'in bedeni üzerinden siyaset

İstanbul'daki Küçükçekmece sahil parkındaki su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer'in ölümü üzerinden tartışmalar devam ediyor.

Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuya girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almamasının küçük Edanur'un yaşamına mal olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sorumluluğu üstünden AK Parti iktidarına attı. Ekrem İmamoğlu, "5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında ise CHP'li belediye meclis üyesi Elmas Arus, olayda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ihmali olduğunu söyledi. Elmas Arus, "Edanur'un kimliği yoktu. Edanur 3 kardeş, üçünün de kimliği yoktu. Bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Edanur'un ölümüne sebep oldu." dedi.

Büyükşehir meclisinde CHP'li Arus'a AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz yanıt verdi. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisindeyiz ama Büyükşehir'in kusuru konuşulmuyor. Kendileri İBB Meclis üyesi, İBB Meclisinde konuşuyoruz ve İBB'nin sorumluluğunu konuşuyoruz" dedi.



Olayın ardından soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Elim olaydan sonra parktaki çukurlar kapatılmıştı.