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Edirne'de 3 erkek cesedi bulundu

Son cesetlerle beraber geçen Aralık ayından bu yana düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 8 ceset bulunmuş oldu

Edirne'de 3 erkek cesedi bulundu

Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde 2. Hudut Dikili Karakol Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri kenarında 30 - 35 yaşlarında erkek cesedi buldu. 

Meriç'e bağlı Küplü ilçesinde de nehir kenarında 25 yaşlarında 2 erkek cesedi daha bulundu. 

Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 8 ceset bulunmuş oldu,

Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #edirne
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