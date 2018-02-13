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Edirne'de kaçakların botu Meriç Nehri üzerinde alabora oldu: 10 kayıp

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun battığı ihbarı üzerine nehirde arama yapıldı. Nehirde 5-6 yaşlarında bir erkek çocuk cesedinin bulunmasının ardından 3 yaşında bir erkek çocuğun daha cesedi bulundu.

Edirne'de kaçakların botu Meriç Nehri üzerinde alabora oldu: 10 kayıp

İddiaya göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bot, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken alabora oldu. Sınırda nöbet tutan hudut askerlerinin yardım çığlıkları duyduklarını belirtmeleri üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.

Görgü tanıkları lastik botta 8-10 kişilik bir grubun olduğunu anlattı. Ekipler, nehirde botlarla arama çalışması başlattı. Arama sırasında kaçaklara ait olduğu düşünülen patlamış lastik bot da bulundu.

Nehirde su seviyesinin çok yüksek ve akıntının fazla olması nedeniyle AFAD ekipleri yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü sırada Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında bir çocuk cesedine ulaşıldı.

Aynı noktanın yakınında 3 yaşlarında bir çocuğun daha cesedi bulundu.

Cesetlerin, sabah saatlerinde battığı belirtilen kaçak grubundan olduğu düşünülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne
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