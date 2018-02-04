Vatandaşlar, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Edirne'de ikindi namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, Eski Cami'de kılınan ikindi namazı sonrası avluda toplandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerler için dua eden vatandaşlar, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Cenaze namazının ardından Edirne İl Müftülüğü duahanı Nuri Böcekbakan eşliğinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ve şehit olan askerler için dua edildi.