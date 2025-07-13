Edirne, İzmir, Yalova, Bitlis, Balıkesir ve Tokat'ta orman yangınları çıktı. Yangınlardan biri sırasında bir arazöz devrildi, 4 kişi yaralandı
Türkiye’nin 6 farklı ilinde aynı gün çıkan orman yangınları büyük paniğe yol açtı. Edirne’de arazöz devrildi, 4 kişi yaralandı. Ekipler havadan ve karadan müdahalede.
Edirne Keşan’da orman yangını, 4 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy Susamdere mevkisinde buğday tarlasından başladığı belirtilen yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Keşan ve Malkara’dan ekipler sevk edildi. Havadan 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale yapıldı.
Yangın söndürme sırasında bir arazöz toprağa saplanarak devrildi. Araçtaki 4 personel hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Arazöz ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Müdahale sürüyor.
İzmir Urla’da ormanlık alanda yangın
İzmir'in Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangın saat 15.58’de başladı.
Müdahale için 3 uçak, 13 helikopter, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 3 dozer bölgeye gönderildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Yalova Teşvikiye'de zeytinlik yangını
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde, belediye binasının arkasındaki zeytinlik alanda yangın çıktı.
İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İtfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ormana da sıçrayan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Balıkesir Manyas’ta tarla yangını ormana sıçradı
Balıkesir'in Manyas ilçesi Doğancı Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. Yangının balya makinesinin taşa çarpması sonucu çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı iddia edildi.
4 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz ve 68 personelle müdahale ediliyor.
Tokat Erbaa’da kızılçam ormanında yangın
Tokat’ın Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında saat 16.30’da yangın çıktı. Kızılçam ormanında yükselen dumanlar üzerine itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. 10 dekarlık alan zarar gördü.
Bitlis Güroymak’ta buğday tarlası yandı
Bitlis'in Güroymak ilçesi Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında bir buğday tarlasında örtü yangını çıktı.
İtfaiye, jandarma ve Orman İşletme ekipleriyle çevredekilerin yardımı sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.