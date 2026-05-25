Edirne sınırında sıcak saatler! Askeri bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz sınır devriyesi neticesinde terör örgütüne büyük bir darbe indirildi.

1’inci derece askeri yasak bölgede, illegal yollarla yurt dışına kaçış hazırlığı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere aracılık eden organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmanın "Akıllı Devriye" Sistemi Yakaladı

Olay, Uzunköprü ilçesi sınır hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin bölgedeki rutin devriye görevi sırasında, Yunanistan sınırına yakın 1’inci derece askeri yasak bölge içerisinde şüpheli 4 kişi tespit edildi. Sınırı kaçak yollarla geçmek üzere olan şüpheliler jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet birimlerinin Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) ve detaylı kimlik sorgulama sistemleri üzerinden yaptığı incelemelerde, yakalanan kişilerin FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma şüphesiyle aranan K.P., Ü.S. ve D.G. ile onlara kılavuzluk eden organizatör M.N.C. oldukları resmen belirlendi.

3 Tutuklama, Organizatöre Adli Kontrol

Jandarmadaki işlemlerinin ve ifade süreçlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerin duruşması tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan FETÖ/PDY şüphelileri K.P., Ü.S. ve D.G. "Terör örgütüne üye olmak" ve "Askeri yasak bölgeleri ihlal etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçış organizasyonunu yönettiği belirlenen M.N.C. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sınır hattında yasa dışı geçişleri engellemek ve terör örgütü üyelerinin firar girişimlerini çökertmek amacıyla yürütülen teknoloji destekli siber ve fiziki denetimler aralıksız devam ediyor.

