Edirne’de 200 bin euro rüşvet iddiası! CHP’li Belediye Meclis Üyesi tutuklandı

Edirne'de bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin euro rüşvet talep ettiği öne sürülen CHP'li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edirne’de 200 bin euro rüşvet iddiası! CHP’li Belediye Meclis Üyesi tutuklandı
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran müteahhit N.Ö., beklediği ruhsat işlemleri için kendisinden yüksek miktarda para talep edildiğini belirterek resmi şikayette bulundu. N.Ö., sürecin onaylanması karşılığında CHP'li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar’ın kendisinden 200 bin euro istediğini ileri sürdü. Bu iddianın ardından savcılık derhal harekete geçerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İddiaların odağındaki Yağcılar hakkında emniyet güçleri tarafından teknik ve fiziki takip kararı uygulandı.

GİZLİ TAKİPTE SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yürütülen fiziki ve teknik takip süreci, 1 Eylül tarihinde müşteki N.Ö. ile Engin Yağcılar’ın bir araya gelmesiyle somutlaştı. İkili arasındaki buluşma, emniyet ekipleri tarafından ses ve görüntü kayıt cihazlarıyla anbean izlenerek belgelendi. Gerçekleşen görüşmeye ait kayıtlar hızla savcılığa iletilerek incelemeye alındı. Kayıtların değerlendirilmesinin hemen ardından savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi ve Yağcılar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen Engin Yağcılar'ın buradaki resmi işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yağcılar, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

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