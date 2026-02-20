Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu: Belediye yöneticileri dahil 11 gözaltı
Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir iş yerinin imar ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yasal işlem başlatıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iddialar üzerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE İŞ YERİ SAHİPLERİ YAKALANDI
Operasyon sonucunda toplam 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Edirne Belediye Başkanlığı İmar Müdürü D.A. ve Belediye Meclis Üyesi N.M.'nin yanı sıra, söz konusu iş yerinin sahipleri ve bir emlakçı bulunuyor.
Gözaltına alınan isimler, ifade işlemleri yapılmak üzere doğrudan Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Yetkililer, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı