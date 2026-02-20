Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu: Belediye yöneticileri dahil 11 gözaltı

Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu: Belediye yöneticileri dahil 11 gözaltı
Yayınlanma:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir iş yerinin imar ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yasal işlem başlatıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iddialar üzerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE İŞ YERİ SAHİPLERİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda toplam 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Edirne Belediye Başkanlığı İmar Müdürü D.A. ve Belediye Meclis Üyesi N.M.'nin yanı sıra, söz konusu iş yerinin sahipleri ve bir emlakçı bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler, ifade işlemleri yapılmak üzere doğrudan Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yetkililer, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Bugün BİM'de neler var? İşte 20 Şubat'tan itibaren geçerli indirimli ürünler kataloğuBugün BİM'de neler var? İşte 20 Şubat'tan itibaren geçerli indirimli ürünler kataloğuMarket
Şişli'de korkutan yangın! Taksim yönü trafiğe kapandıŞişli'de korkutan yangın! Taksim yönü trafiğe kapandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne imar operasyon
Günün Manşetleri
Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu
Emlak Konut 'Hoş Geldin Evim' kampanyasını duyurdu
Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar
Üst düzey atama usulleri değişti
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Bankalardaki toplam mevduat ne kadar oldu?
Çok Okunanlar
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 20 Şubat Cuma Gazete manşetleri 20 Şubat Cuma